Михаил Романчук завоевал бронзовую награду на соревнованиях в Будапеште.

Двухкратный призер Олимпийских игр-2020 по плаванию в бассейне Михаил Романчук впервые в своей карьере принял участие в соревнованиях на открытой воде.

В своем дебютном заплыве на дистанции 5 км на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в столице Венгрии Будапеште, украинец финишировал третьим с результатом 53:13.90, завоевав бронзовую награду.

Победа в соревнованиях досталась представителю Германии Флориану Веллброку, а вторым финишировал итальянец Грегорио Палтриньери.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022

5 км, открытая вода

Мужчины. Финал

Флориан Веллброк (Германия) - 52:48.80

Грегорио Палтриньери (Италия) +00:03.90

Михаил Романчук (Украина) +00:25.10

Медаль Романчука стала первой в истории Украины на чемпионатах мира на открытой воде. Отметим, что для Михаила это было дебютное выступление в этой дисциплине на мировом первенстве.

Для Романчука эта медаль стала второй на ЧМ-2022 в Будапеште. Ранее он выиграл бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем. На дистанции 1500 м украинец занял пятое место.

Романчуку также еще предстоит принять участие в соревнованиях на открытой воде на дистанции 10 км. Заплыв состоится 29 июня.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште продлится до 3 июля. Сборная Украины уже завоевала девять наград (две - золотые).

Михаил Романчук: достижения