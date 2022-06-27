Двухкратный призер Олимпийских игр-2020 по плаванию в бассейне Михаил Романчук впервые в своей карьере принял участие в соревнованиях на открытой воде.
В своем дебютном заплыве на дистанции 5 км на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в столице Венгрии Будапеште, украинец финишировал третьим с результатом 53:13.90, завоевав бронзовую награду.
Победа в соревнованиях досталась представителю Германии Флориану Веллброку, а вторым финишировал итальянец Грегорио Палтриньери.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
5 км, открытая вода
Мужчины. Финал
- Флориан Веллброк (Германия) - 52:48.80
- Грегорио Палтриньери (Италия) +00:03.90
- Михаил Романчук (Украина) +00:25.10
Медаль Романчука стала первой в истории Украины на чемпионатах мира на открытой воде. Отметим, что для Михаила это было дебютное выступление в этой дисциплине на мировом первенстве.
Для Романчука эта медаль стала второй на ЧМ-2022 в Будапеште. Ранее он выиграл бронзу на дистанции 800 метров вольным стилем. На дистанции 1500 м украинец занял пятое место.
Романчуку также еще предстоит принять участие в соревнованиях на открытой воде на дистанции 10 км. Заплыв состоится 29 июня.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште продлится до 3 июля. Сборная Украины уже завоевала девять наград (две - золотые).
Михаил Романчук: достижения
- На Олимпиаде в Токио Романчук завоевал серебряную медаль на дистанции 1500 метров, а также бронзу на дистацнии 800 метров.
- Романчук принес Украине первые олимпийские медали в плавании за 17 лет.
- Украинец становился серебряным призером на чемпионатах мира в 2017 и 2019 годах. На чемпионатах мира на короткой воде Романчук ранее выигрывал золото в 2018 году (на дистанции 1500 метров).
- Также украинский пловец является пятикратным чемпионом Европы.