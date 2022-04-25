В результате ракетного удара по Одессе погибли восемь человек, среди жертв был трехмесячный ребенок.

Двукратная чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Белодед отреагировала на новость о гибели по меньшей мере восьми человек после ракетного обстрела Одессы российскими войсками.

Украинская дзюдоистка опубликовала в своем аккаунте в Instsgram "сторис", добавив фото девушки Валерии, которая погибла вместе со своей трехмесячной дочерью и матерью.

"Монстры и дьяволы те, кто убивает наших людей. Вы будете гореть в аду! Мы никогда не простим этого. Каждую смерть украинца, каждую слезинку и разрушенный дом. Мы никогда не простим!

Они были семьей… но "русский мир" убил их счастье", - написала Белодед.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Одессе.

Противник 23 апреля выпустил по Одессе семь ракет, две из них сбили, однако в результате ракетного удара погибли восемь человек, среди жертв был трехмесячный ребенок. Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали 18-20 человек.

После атаки оккупантов поврежден жилой дом и объекты инфраструктуры.

В РФ утверждали, что в Одессе попали в военный объект. Мэр Одессы Труханов заявил, что оккупанты "называют жилой дом военным объектом".

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