Жан Беленюк рассказал, как оказался в стрессовой ситуации на победной для себя Олимпиаде.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал о том, что его могли снять с Игр в Токио перед четвертьфинальной схваткой по нелепой причине.

Об этом он рассказал YouTube-каналу "Остров".

Беленюк сказал, что борца на ковер должен выводить тренер, который должен быть одет в штаны. Перед четвертьфиналом оказалось, что спортсмена некому вывести на схватку.

"Были квоты, и у нас был один тренер на двоих, с Парвизом Насибовым. Получается, тренер вывел Парвиза на схватку, а меня уже вызывают на ковер, и некому выводить. Они спрашивают: "А кто тебя будет выводить?". Это четвертьфинал Олимпийских игр. Я побежал к "вольникам", а все тренеры сидят в шортах. Тот, кто выводит борца, должен быть в штанах. Я говорю: "Надо, чтобы вывели, потому что могут снять с соревнований, так глупо". И один тренер - Григорий Данько - говорит: "Блин, нет ни у кого штанов, но там у Володи Евонова (Тренера женской сборной, - Прим.) могут быть, но он уже пошел в автобус, они поедут на базу, пойду, посмотрю".

Потом уже мне рассказывают, что приходит этот Григорий Данько в автобус, там тренер Володя сидит, и он говорит: "Вова, снимай штаны". Вова не мог понять что к чему, говорит: "Зачем вам мои штаны?". В итоге тот ему успел объяснить, времени мало было - меня уже вызывают, а ему нужно еще пойти штаны забрать. Они обменялись: шорты на штаны", - рассказал Беленюк.

Спортсмен добавил, что Данько догнал его, когда Беленюк уже начал выходить на ковер. "Пока мой тренер Владимир Шацких секундировал Парвизу, Данько был на месте моего секунданта", - добавил он.

Напомним, на Олимпиаде-2020 Беленюк стал единственным обладателем золотой медали от Украины.

Читайте также"Избили темнокожих": нардеп-борец Беленюк объяснил, почему не посещает футбольные стадионы

Жан Беленюк: чем он известен

Беленюк является чемпионом Олимпиады-2020, серебряным призером Олимпиады-2016, а также двукратным чемпионом мира (2015, 2019), трехкратным чемпионом Европы и победителем Европейских игр-2019.

С августа 2019 года Беленюк является народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". В Раде он занимает должность первого заместителя председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта.

Автор: Антон Дударь