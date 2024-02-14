Сегодня, 14 февраля, в Днепре состоялся круглый стол на тему "Обсуждение актуальных вопросов развития физической культуры и спорта в Днепропетровской области" с участием руководителей спортивных федераций, общественных организаций физкультурно-спортивного направления, руководитель коммунальных учреждений и представителей органов местного самоуправления. Об этом информируют "Украинские новости".

Круглый стол состоялся под председательством Начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, а также при участии заместителя председателя облгосадминистрации – начальника областной военной администрации Ирины Грицай. В частности, в обсуждении приняли участие: Президент Национального Олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, заместитель руководителя Офиса президента, президент федерации бадминтона Украины Алексей Днепров, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Ольга Саладуха, председатель отделения Национального Олимпийского комитета Украины в Днепропетровской области Михаил Кошляк, заместитель директора спорта высших достижений Министерства молодежи и спорта Украины Нельсон Гайриян и Начальник межрегионального управления Министерства юстиции Тимофей Дудин.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в начале обсуждения заявил, что Днепропетровщина всегда была и будет лидером спортивных достижений Украины.

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"Сегодня мы собрались, чтобы обсудить ряд вопросов, которые беспокоят каждого из представителей разных федераций, но все мы объединены целью популяризации спорта и здорового образа жизни. Хочу услышать предложения, которые мы вместе сможем воплотить в жизнь", — заявил Лысак.

В частности, главными задачами круглого стола стал вопрос организации и проведения спортивных мероприятий на территории Днепропетровской области, а также обсуждение правовых вопросов деятельности федераций по видам спорта. Как заявил глава отделения Национального Олимпийского комитета Украины в Днепропетровской области Михаил Кошляк, все соревнования должны проводиться под контролем военной администрации.

"Все спортивные соревнования на территории области должны проводиться только по разрешению военной администрации и по согласованию признанными областными федерациями по видам спорта или их филиалов на местах, которые имеют взаимоотношения с государственными органами власти. Именно Федерации в этом случае несут ответственность за регламент соревнований и назначение компетентных главных судей", — говорит Кошляк.

Он обратил внимание на то, что не все Федерации Украины имеют юридическую регистрацию и правовые отношения с органами государственной власти, особенно, на местном уровне. Также он отметил, что крайне важно и необходимо обратиться в Министерство молодежи и спорта Украины с предложением внесения изменений в статью 20 Закона Украины "О физической культуре и спорте", а именно изложить в новой редакции подпункт "Спортивные федерации действуют на основании Устава. Руководитель и органы управления, спортивной федерации избираются на 4 года из числа действительных членов соответствующих спортивных федераций", — отметил Михаил Кошляк.

По его словам, важно, чтобы сроки проведения отчетно-избирательных конференций, конгрессов, ассамблей имели определенную систему в нашем государстве.

"Например, федерация по олимпийским видам спорта проводит выборы в год проведения Олимпийских игр, не Олимпийских — в год проведения Всемирных игр. Именно поэтому и будем рекомендовать Национальному Олимпийскому комитету Украины, Министерству молодежи и спорта начать мероприятия по введению этих вопросов в жизнь и внесению соответствующих изменений в действующее законодательство. Уверен, нашу инициативу также поддержат другие области", - сказал Михаил Кошляк.

По итогам круглого стола был принят за основу проект решения, который в будущем еще планируют доработать. Кроме этого, на заседании круглого стола стало известно, что семь спортсменов Днепропетровщины будут представлять Украину на Олимпийских играх в Париже.

"Наши спортсмены тренируются, выступают на соревнованиях и делают это достаточно успешно. Спортсмены нашей области уже завоевали семь лицензий, надеемся, что их будет еще больше", — заявила Директор коммунального учреждения "Днепропетровская областная школа высшего спортивного мастерства" Дина Мифтахудинова.