Баскетболист Майк Кэффи проигнорировал рекомендации правительства США.

Престижный украинский баскетбольный клуб "Киев-Баскет" покинуло 5 американских легионеров. Это Эйвери Вудсон, Джилан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон и Джордан Свинг.

А вот 28-летний американец Майк Кэффи остался в Украине. Его партнеры-соотечественники по команде выехали из Украины из соображений безопасности. Они вернутся только тогда, когда исчезнет реальная военная угроза у границ с Украиной. Правительство США призвало своих граждан покинуть Украину из-за потенциального полномасштабного вторжения РФ.

"Киев-Баскет" выразил восхищение мужеством Кэффи за то, что тот остался в Украине. В Instagram киевляне сделали пост, где Майка изобразили в наряде гетьмана.

"Майк Кэффи пока единственный американский легионер, который не уехал из Украины и остается в составе "Киев-Баскета". Мы не можем это не отметить - такой гетьман пример всем остальным", - подписан такими словами коллаж.

Также под изображением Майка написано: "Вижу сынок, что ты не москаль".

Отметим, что Кэффи вскоре должен получить украинское гражданство и сможет выступать за сборную Украины.

Угроза полномасштабного вторжения России

Россия сосредоточила у Украины более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже в феврале.

США совместно с ЕС и Британией работают над разработкой инструментов сдерживания аппетитов Кремля, в частности путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, об отключении страны от SWIFT не говорится.

Сейчас ряд стран Европы уже отзывают из Украины сотрудников своих диппредставительств, или перевозят дипломатов из Киева ближе к границе с Польшей.

Из-за отказа страхователей обеспечивать воздушных перевозчиков гарантиями полетов в Украину в связи с "высоким риском боевых действий" некоторые операторы начали отменять рейсы.

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