Виталий Сачко говорит, что уже привык игнорировать такие сообщения от людей, которые ему угрожают.

Первая ракетка Украины в рейтинге АТР Виталий Сачко рассказал, что ему регулярно угрожают люди, которые имеют игровую зависимость. Об этом он сказал в интервью для Sport-Express.

По его словам, на финальных этапах турниров теннисистам может приходить от 30-40 до сотни сообщений лудоманов (люди, которые имеют зависимость от игр - УНИАН).

"У одного человека "пукан" настолько подгорел, что он прислал мне сначала где-то 50 сообщений текстовых, а потом еще с десяток голосовых. У меня они даже когда-то были сохранены. Обещал, что найдет меня и убьет. Писал, что хочет меня полностью уничтожить с этой планеты. Ну, как видите, к счастью, я еще жив", - отметил спортсмен.

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Сачко добавил, что те, кто недоволен результатами соревнований, появляются как во время побед, так и после поражений. Подавляющее количество таких сообщений в соцсетях спортсмен уже привык не читать. Однако периодически может зайти проверить запросы на общение.

Также когда его спросили, были ли у него моменты, когда хотелось завершить карьеру, то теннисист ответил:

"В принципе, никогда такого не было. Когда у меня не получалось в 19-20 лет и не было результата, то отец спрашивал, не хочу ли я переключиться на обучение и поступить в какой-то университет в США. Я сказал, что хочу играть".

Что известно о Виталии Сачко

Спортсмен родился в Кременчуге, что на Полтавщине. В мужском туре дебютировал в 2013 году. По состоянию на март 2024 года он является первой ракеткой Украины.

За свою спортивную карьеру ему удалось завоевать три титула на уровне ATP Challenger и ITF Futures. Во время турниров серии "Грэнд Слэм" по состоянию на сейчас лучше всего выступил на Australian Open, где два раза выходил во второй раунд квалификации, а именно в 2022 и 2024 годах. Всего на профессиональном уровне он получил более 300 тысяч долларов призовых. В этом сезоне он провел шесть поединков, в которых ему удалось одержать три победы, однако три раза он также и проигрывал.

Украинский теннис: последние новости

Как писал УНИАН, украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) впервые пробилась в полуфинал WTA 1000, где ей удалось победить россиянку. Уже на следующем турнире она сыграет против первой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что имеет проблемы со здоровьем, а именно ее беспокоит спина. По ее словам, во время турнира в Дубае ей пришлось играть на обезболивающих.

"Когда я снялась с Дохи, то решила сразу полететь в Дубай, подготовиться к турниру. Чувствовала себя нормально, но за несколько дней до начала соревнований снова начала болеть спина. Я все же решила выступить там, потому что уж очень хотелось снова играть турниры. Пришлось принимать обезболивающие, чтобы хоть как-то играть", - отметила она.

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