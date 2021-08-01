Венесуэльская спортсменка на Олимпиаде побила рекорд украинки, державшийся 26 лет (видео)

Инесса Кравец установила мировой рекорд в тройном прыжке еще в 1995 году.

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