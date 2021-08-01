Юлимар Рохас / фото REUTERS

Венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас на Олимпиаде в Токио установила новый мировой рекорд в тройном прыжке.

Об этом сообщает Twitter Олимпиады.

Рохас побила легендарный рекорд украинки Инессы Кравец, который был установлен еще в августе 1995 года.

Венесуэльская легкоатлетка прыгнула на 15 метров 67 сантиметров. Результат Кравец - 15 метров 50 сантиметров.

Стоит отметить, что Рохас стала первой в истории женщиной из Венесуэлы, которая выиграла золотую медаль Олимпиады.

фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS

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Автор: Антон Дударь