Юлимар Рохас / фото REUTERS
Венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас на Олимпиаде в Токио установила новый мировой рекорд в тройном прыжке.
Об этом сообщает Twitter Олимпиады.
Рохас побила легендарный рекорд украинки Инессы Кравец, который был установлен еще в августе 1995 года.
Венесуэльская легкоатлетка прыгнула на 15 метров 67 сантиметров. Результат Кравец - 15 метров 50 сантиметров.
Стоит отметить, что Рохас стала первой в истории женщиной из Венесуэлы, которая выиграла золотую медаль Олимпиады.
фото REUTERS
фото REUTERS
фото REUTERS