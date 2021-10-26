Алессио Чеккарелли ушел из жизни после непродолжительной болезни.

Итальянский физиотерапевт Алессио Чеккарелли, работавший со звездами украинского тенниса, умер в 38 лет.

Об этом сообщает btu.org.ua.

В итальянском городе Пиза Алессио умер от непродолжительной болезни, название которой не сообщается. Чеккарелли тренировал Александра Долгополова и Элину Свитолину.

"Поверить не могу в то, что произошло. Так грустно это слышать. Он был моим другом и заботился обо мне много лет. У Алессио всегда был такой позитивный настрой. В это трудно поверить", - поделился скорбью Долгополов для ATP Tour.

Чеккарелли также работал с Лаурой Зигемунд, Хеном Чоном, Флавией Пеннеттой и другими известными теннисистами.

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Автор: Артем Будрин