Алессио Чеккарелли / фото ATP
Итальянский физиотерапевт Алессио Чеккарелли, работавший со звездами украинского тенниса, умер в 38 лет.
Об этом сообщает btu.org.ua.
В итальянском городе Пиза Алессио умер от непродолжительной болезни, название которой не сообщается. Чеккарелли тренировал Александра Долгополова и Элину Свитолину.
"Поверить не могу в то, что произошло. Так грустно это слышать. Он был моим другом и заботился обо мне много лет. У Алессио всегда был такой позитивный настрой. В это трудно поверить", - поделился скорбью Долгополов для ATP Tour.
Чеккарелли также работал с Лаурой Зигемунд, Хеном Чоном, Флавией Пеннеттой и другими известными теннисистами.