В Украине растет новое поколение гольфистов: как формируется система детского и юниорского спорта

17-летний Лев Гринберг, воспитанник украинского гольфа, в этом году уже во второй раз представил команду Европы на Junior Ryder Cup 2025, одном из самых престижных мировых турниров для юных игроков. Это редкий случай для Украины: еще никто из наших спортсменов не попадал в состав команды Европы даже один раз, не говоря уже о двух.

Junior Ryder Cup - событие, которое считают юниорским аналогом легендарного Ryder Cup. Здесь встречаются лучшие молодые игроки Европы и США, а участие в турнире становится билетом в большой спорт.

Для Гринберга это не первый международный успех. Он уже дважды становился победителем Jacques Léglise Trophy и был среди тех, кто принес Европе победу на Junior Ryder Cup 2023.

"Это большая честь для меня представлять Европу, и еще большая представлять Украину, где я начал свой путь в гольфе", - отметил Гринберг.

Как формируется новое поколение украинских гольфистов

Успех Гринберга не является единичным, это результат нескольких лет целенаправленной работы Всеукраинской федерации гольфа, клубов и тренеров. Начиная с 2019 года в Украине постепенно выстраивается система подготовки юных игроков.

Одним из шагов стал проект GolfSixes, который реализуют совместно с клубами "Эдем" во Львове и "Козин" в Киеве. Формат максимально простой: дети играют короткие матчи по шесть лунок в командах, чтобы получить первый игровой опыт без давления соревнования. Участие бесплатное, и уже более 60 детей попробовали гольф именно через эту инициативу.

"Мы хотели создать возможность для детей попробовать гольф не как "спорт для взрослых", а как увлекательную игру. Учитывая количество заявок, у нас это получается", - объясняет генеральный секретарь Всеукраинской федерации гольфа Алена Терещук.

От школы до сборной

Еще одно звено системы - Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гольфу (ДЮСШОР), основанная в 2020 году. Она работает по программе, разработанной совместно с иностранными специалистами, и дает детям возможность проходить путь от новичка до игрока, который уже имеет гандикап и участвует в турнирах.

Параллельно действует юниорская сборная Украины, созданная в том же году. Самые талантливые спортсмены получают поддержку тренеров и наставников, а также финансирование для поездок на международные соревнования. Именно эта структура сегодня позволяет воспитывать новых игроков, способных выступать рядом с лучшими в мире.

"Развитие детского и юниорского гольфа это наш приоритет. Мы хотим, чтобы украинские дети имели те же возможности, что и в ведущих странах Европы. Когда мы в 2020 году открыли первую в Украине детско-юношескую школу олимпийского резерва и провели первый детский тур ВФГ, это было только начало. Теперь видим, что система работает, и пример Льва Гринберга это подтверждает", - говорит президент Всеукраинской федерации гольфа Виталий Хомутынник.

Украинский гольф набирает обороты

Несмотря на сложные времена, гольф в Украине продолжает развиваться. Новые инициативы, детские турниры, учебные программы и поддержка клубов формируют среду, в которой спорт перестает быть "элитным", а становится открытым и достижимым.

По словам специалистов, главное достижение это появление поколения юных игроков, которые не просто знакомятся с гольфом, а видят в нем будущую профессию. "Для нас важно, чтобы гольф в Украине имел продолжение. Не только сегодня, но и через 10-20 лет", - добавляет Виталий Хомутынник.

Напомним, важным направлением для Всеукраинской федерации гольфа является развитие инклюзивного гольфа.

Недавно ко Дню защитников и защитниц Украины, состоялся первый Всеукраинский инклюзивный турнир среди ветеранов "Гольф Героев: от поля боя до поля гольфа". В соревновании приняли участие 52 участника из 12 областей Украины и столицы. Это совместная инициатива Всеукраинской федерации гольфа и Министерства по делам ветеранов, которая в дальнейшем будет ежегодной.

С началом полномасштабной войны гольф в Украине превратился в важное направление реабилитации военных. Сейчас во всех гольф-клубах страны действуют специальные программы для защитников, где проводятся регулярные занятия. Начиная с 2023 года во Львове через программу восстановления гольфом прошли 400 человек, в Одессе 6 ветеранов занимаются регулярно. В Харькове с июня 2025 года более 100 пациентов прошли гольф-реабилитацию.

В прошлом году украинская сборная спортсменов с инвалидностью впервые приняла участие в международном чемпионате по гольфу и сразу показала хорошие результаты.

Напомним, Всеукраинская федерация гольфа существует с 1997 года и является членом International Golf Federation, European Golf Association, European Disabled Golf Association, а также сотрудничает с организацией R&A. Виталий Хомутынник является президентом Всеукраинской Федерации гольфа с 2019 года.