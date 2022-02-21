Сборная ОКР по хоккею проиграла финнам в финале ОИ-2022 / фото REUTERS

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине завершилась триумфом Норвегии в общем медальном зачете. Сборная олимпийского комитета России заняла девятое место.

Российское издание Eurosport у себя в Twitter сделало альтернативный медальный зачет, где посчитало "деревянные медали" (это те спортсмены, которые заняли четвертые места на соревнованиях).

По такой странной системе подсчета ОКР возглавил рейтинг и опередил норвежцев.

фото twitter.com/EurosportRU

Такой пост Eurosport вызвал в комментариях под фото "альтернативного зачета" волну возмущения. Народ высмеял это решение и откровенно иронизировал. Вот реакция людей:

  • Может еще и по количеству болельщиков будем высчитывать?

  • Страна, которой нет на Олимпиаде, побеждает за счет медалей, которых нет на Олимпиаде. Горжусь!

  • А еще можно посчитать, что эстафета - это не одна медаль, а 4. И получается у нас не 6 золота, а 12. Молодцы!

  • Вам не стыдно такое постить?

  • Но если результаты Валиевой аннулируют, то станем вторыми, так что надо добавить еще пятые места, чтобы, точно, первыми остаться.

  • Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу примерно так же!

  • Вы идиоты?

  • Так же в России на выборах набирают свои 146%. Продолжайте, это интересно.

  • А если по количеству участников и членов делегации от страны поделить, какое место выйдет?

Заметим, что Eurosport писали "Россия", хотя такой страны на Играх в Пекине не было. Из-за регулярных нарушений антидопинговых правил, Россию лишили символики, названия, флага и гимна на Олимпийских играх. Россияне выступали под нейтральным флагом олимпийского комитета России.

Для справки: в медальном зачете всегда используют в первую очередь сортировку по золотым медалям, поскольку чемпион Олимпиады всегда имел больший вес, чем серебряный или бронзовый призер.

Накануне Eurosport уже опозорились похожим зачетом.

Олимпийские игры-2022: итоги