Российское издание решило посчитать даже "деревянные медали".

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине завершилась триумфом Норвегии в общем медальном зачете. Сборная олимпийского комитета России заняла девятое место.

Российское издание Eurosport у себя в Twitter сделало альтернативный медальный зачет, где посчитало "деревянные медали" (это те спортсмены, которые заняли четвертые места на соревнованиях).

По такой странной системе подсчета ОКР возглавил рейтинг и опередил норвежцев.

Такой пост Eurosport вызвал в комментариях под фото "альтернативного зачета" волну возмущения. Народ высмеял это решение и откровенно иронизировал. Вот реакция людей:

Может еще и по количеству болельщиков будем высчитывать?

Страна, которой нет на Олимпиаде, побеждает за счет медалей, которых нет на Олимпиаде. Горжусь!

А еще можно посчитать, что эстафета - это не одна медаль, а 4. И получается у нас не 6 золота, а 12. Молодцы!

Вам не стыдно такое постить?

Но если результаты Валиевой аннулируют, то станем вторыми, так что надо добавить еще пятые места, чтобы, точно, первыми остаться.

Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу примерно так же!

Вы идиоты?

Так же в России на выборах набирают свои 146%. Продолжайте, это интересно.

А если по количеству участников и членов делегации от страны поделить, какое место выйдет?

Заметим, что Eurosport писали "Россия", хотя такой страны на Играх в Пекине не было. Из-за регулярных нарушений антидопинговых правил, Россию лишили символики, названия, флага и гимна на Олимпийских играх. Россияне выступали под нейтральным флагом олимпийского комитета России.

Для справки: в медальном зачете всегда используют в первую очередь сортировку по золотым медалям, поскольку чемпион Олимпиады всегда имел больший вес, чем серебряный или бронзовый призер.

Накануне Eurosport уже опозорились похожим зачетом.

Олимпийские игры-2022: итоги