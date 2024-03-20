В Полтавском военном лицее имени Героя Украины Виталия Грицаенко открыли новый современный зал единоборств. Это стало возможным при поддержке меценатов, военных и областной федерации бокса.

Помещение полностью отремонтировано и оснащено необходимым инвентарем для тренировок. Воспитанники лицея уже успели протестировать новый зал: боксеры и борцы провели показательные выступления. Зал единоборств стал второй спортивной комнатой в лицее: семья павшего Героя Украины Виталия Грицаенко подарила учебному заведению тренажерный зал.

На открытии присутствовали побратим Виталия Грицаенко, с которыми он защищал Мариуполь, заместитель командира 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Иван Игнатьев, жена Виталия Грицаенко Виктория Грицаенко, президент Полтавской областной федерации бокса чемпион Европы и мира Николай Семеняга, военнослужащий, мастер спорта Дмитрий Верещака, военнослужащий Богдан Басовский, предприниматель Ярослав Ясько, вице-президент областной федерации бокса, общественный деятель, член постоянной комиссии защитников и защитниц координационного центра при Полтавской ОГА Николай Петряник, представители местной власти.

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Виталий Грицаенко "Гоголь" - уроженец Полтавы, был бойцом полка "Азов". Погиб 19 марта 2022 года из-за осколочного ранения во время обороны Мариуполя. Похоронен в Полтаве на Аллее Славы. 2 апреля Виталию Грицаенко присвоили звание Героя Украины посмертно. 11 апреля в Полтаве открыли мемориальную доску на фасаде школы №20, где он учился.