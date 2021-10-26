Ти Джей Оши оформил хет-трик в ворота "Оттавы".

В поединке регулярного чемпионата НХЛ "Оттава Сенаторз" принимала "Вашингтон Кэпиталз" и проиграла со счетом 7:5. Впрочем, игра запомнилась курьезным эпизодом с участием болельщицы.

Звездный форвард "Вашингтона" и сборной США Ти Джей Оши оформил хет-трик во втором периоде. По традиции, болельщики начали бросать свои кепки на лед, чтобы поздравить игрока с тремя заброшенными шайбами. А вот одна из фанаток удивила всех, бросив американскому бомбардиру свой бюстгальтер.

Для Оши это шестой хет-трик в карьере и первый от пятого мая 2021 года.

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Автор: Артем Будрин