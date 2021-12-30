Ольга Харлан сообщила грустную новость.

В семье олимпийской чемпионки 2008 года и многократной чемпионки мира и Европы Ольги Харлан накануне Нового года случилась трагедия.

Титулованная украинская саблистка на своей странице в Instagram рассказала о смерти пса.

"Сегодня утром не стало Верошки… В это не хочется верить, но такова реальность. А реальность порой очень жестока… Он был с нами 10 лет, и все эти года, он был самой доброй, самой умной и самой смешной собакой.

Как говорит моя мама: "он как человек в собачьем обличии". Он все понимал… Верошка был хорошим другом и членом нашей семьи. Прощай, мой пушистый белый медведь", - написала спортсменка.

Лабрадор Верон прожил в семье Ольги Харлан 10 лет. В последние годы он больше времени проводил с родителями спортсменки, поэтому стал для них как сын.

Читайте такжеВ семье легенды Динамо и сборной Украины произошла трагедияОтметим, что сама спортсменка проводит рождественские праздники со своим возлюбленным, итальянцем Луиджи Самеле, в Нью-Йорке.

"Для меня Нью Йорк - уникальный город. И я люблю его за безумие, разнообразие, свободу. Первый раз наслаждались им как туристы. Открыли для себя много чего нового, посмотрели на него с другой стороны и поняли, что этот город прекрасен", - поделилась украинка своими впечатлениями от исследования американского мегаполиса.

Ольга Харлан: достижения