Запрещенные вещества повышали выносливость Камилы Валиевой.

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли новые вещества, кроме триметазидина, о котором было уже известно ранее.

Об этом сообщает The New York Times.

Лаборатория в Стокгольме (Швеция) в ходе исследования допинг-пробы нашла в крови спортсменки гипоксен и L-карнитин. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные на слушании CAS (Спортивного арбитражного суда) 14 февраля.

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт назвал такое сочетание препаратов необычным для спортсменов.

"Это тройная комбинация веществ, двое из которых разрешены, а одно - нет", - сказал Тайгерт.

Эти препараты снижают усталость и способствуют повышению выносливости.

Ранее Валиева во время судебного слушания предположила, что триметазидин попал в ее организм вместе с продуктом, который принимал ее дедушка. Мол, она случайно отпила жидкость из стакана своего родственника.

Камила Валиева: допинг-скандал 15-летней фигуристки