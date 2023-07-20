Еще пять украинок могут пробиться в основную сетку, если преодолеют квалификацию.

В понедельник, 28 августа, стартует турнир серии "Большого шлема" US Open-2023.

В основной сетке Открытого чемпионата США на кортах Нью-Йорка точно выступят пять украинских теннисисток: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндль.

Также в "основу" могут пробиться еще пять представительниц Украины: Даяна Ястремская, Дарья Снигур, Катарина Завацкая, Юлия Стародубцева и Валерия Страхова. Однако им нужно сначала преодолеть квалификацию.

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Отметим, что лучший результат среди украинок на Открытом чемпионате США показала Элина Свитолина. В 2019 году она сумела пробиться в полуфинал этого турнира. Леся Цуренко в 2018 году доходила до 1/4 финала.

Матчи основной сетки US Open-2023 пройдут с 28 августа по 10 сентября. Действующим чемпионом турнира в одиночном мужском разряде является испанец Карлос Алькарас, а среди женщин - польская теннисистка Ига Швентек.

Напомним, ранее завершился травяной турнир серии "Большого шлема" Wimbledon-2023. Победителем турнира среди мужчин стал Карлос Алькарас, среди женщин - Маркета Вондроушова. Лучший результат среди украинок показала Элина Свитолина, которая сумела пробиться в 1/2 финала.

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