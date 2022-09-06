На US Open-2022 определились все участники четвертьфинала турнира.

Состоялись все поединки 1/8 финала в мужском и женском одиночном разряде US Open-2022, по итогам которых стали известны все участники 1/4 финала турнира серии "Большого шлема".

Так, в мужском одиночном разряде в четвертьфинале сыграют Ник Кирьос (Австралия), Маттео Берреттини (Италия), Карен Хачанов (нейтральный статус), Каспер Рууд (Норвегия), Янник Синнер (Италия), Карлос Алькарас (Испания), Андрей Рублев (нейтральный статус) и Фрэнсис Тиафо (США).

Отметим, что четырехкратный победитель US Open Рафаэль Надаль досрочно завершил борьбу на турнире, сенсационно проиграв американцу Фрэнсису Тиафо.

Видео дня

US Open-2022. 1/4 финала. Мужчины

Верхняя часть сетки

Ник Кирьос – Карен Хачанов

Маттео Берреттини – Каспер Рууд

Нижняя часть сетки

Марин Чилич – Карлос Алькарас

Андрей Рублев – Фрэнсис Тиафо

У женщин в четвертьфинал пробились Ига Швентек (Польша), Джессика Пегула (США), Каролина Плишкова (Чехия), Арина Соболенко (нейтральный статус), Кори Гауфф (США), Каролин Гарсия (Франция) Онс Жабер (Тунис) и Айла Томлянович (Австралия).

US Open-2022. 1/4 финала. Женщины

Верхняя часть сетки

Ига Швентек – Джессика Пегула

Каролина Плишкова – Арина Соболенко

Нижняя часть сетки

Кори Гауфф – Каролин Гарсия

Онс Жабер – Айла Томлянович

US Open-2022: трансляция

Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на каналах Евроспорт и Евроспорт 2, а также на Киевстар ТВ. Также игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.

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US Open-2022: главное

Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.

Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.

Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.

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