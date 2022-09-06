Состоялись все поединки 1/8 финала в мужском и женском одиночном разряде US Open-2022, по итогам которых стали известны все участники 1/4 финала турнира серии "Большого шлема".
Так, в мужском одиночном разряде в четвертьфинале сыграют Ник Кирьос (Австралия), Маттео Берреттини (Италия), Карен Хачанов (нейтральный статус), Каспер Рууд (Норвегия), Янник Синнер (Италия), Карлос Алькарас (Испания), Андрей Рублев (нейтральный статус) и Фрэнсис Тиафо (США).
Отметим, что четырехкратный победитель US Open Рафаэль Надаль досрочно завершил борьбу на турнире, сенсационно проиграв американцу Фрэнсису Тиафо.
US Open-2022. 1/4 финала. Мужчины
Верхняя часть сетки
- Ник Кирьос – Карен Хачанов
- Маттео Берреттини – Каспер Рууд
Нижняя часть сетки
- Марин Чилич – Карлос Алькарас
- Андрей Рублев – Фрэнсис Тиафо
У женщин в четвертьфинал пробились Ига Швентек (Польша), Джессика Пегула (США), Каролина Плишкова (Чехия), Арина Соболенко (нейтральный статус), Кори Гауфф (США), Каролин Гарсия (Франция) Онс Жабер (Тунис) и Айла Томлянович (Австралия).
US Open-2022. 1/4 финала. Женщины
Верхняя часть сетки
- Ига Швентек – Джессика Пегула
- Каролина Плишкова – Арина Соболенко
Нижняя часть сетки
- Кори Гауфф – Каролин Гарсия
- Онс Жабер – Айла Томлянович
US Open-2022: трансляция
Матчи Открытого чемпионата США по теннису в Украине все желающие могут посмотреть в прямом эфире на каналах Евроспорт и Евроспорт 2, а также на Киевстар ТВ. Также игры US Open-2022 можно посмотреть в записи на платформе.
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US Open-2022: главное
- Открытый чемпионат США по теннису пройдет в 2022 году с 29 августа по 11 сентября на кортах Национального теннисного центра. Все корты турнира имеют хардовое покрытие. Матчи проводятся на открытом воздухе.
- Призовой фонд турнира составит рекордные 60 миллионов долларов. Победители одиночных разрядов у мужчин и женщин получат по 2,6 миллиона, финалисты - по 1,3 миллиона.
- Действующими победителями турнира являются Даниил Медведев среди мужчин и Эмма Радукану (Великобритания) среди женщин.