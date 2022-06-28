Российские оккупанты продолжают уничтожать мирное население Украины. В понедельник, 27 июня, был нанесен ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, в котором находилось более 1000 гражданских людей.
Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала атаку РФ на торговый центр.
"У меня нет слов... Какие же вы уроды, вы террористы, убийцы. Вам нету места на этой планете и никогда не должно быть!", - написала Бех-Романчук в своем Инстаграме.
Ранее УНИАН сообщал, что атаку на торговый центр в Кременчуге прокомментировал бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин.
Кременчуг: ракетный удар по ТЦ "Амстор"
- Как сообщал УНИАН, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. Сообщалось о 18 погибших, десятках пострадавших.
- Спасатели до сих пор работают на месте происшествия. Еще одна ракета попала в городской стадион.
- По данным Командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы.