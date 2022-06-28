Марина Бех-Романчук жестко высказалась об обстреле ТРЦ в Кременчуге.

Российские оккупанты продолжают уничтожать мирное население Украины. В понедельник, 27 июня, был нанесен ракетный удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, в котором находилось более 1000 гражданских людей.

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала атаку РФ на торговый центр.

"У меня нет слов... Какие же вы уроды, вы террористы, убийцы. Вам нету места на этой планете и никогда не должно быть!", - написала Бех-Романчук в своем Инстаграме.

Ранее УНИАН сообщал, что атаку на торговый центр в Кременчуге прокомментировал бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин.

Кременчуг: ракетный удар по ТЦ "Амстор"