В возрасте 83 лет ушел из жизни Мануэль Сантана, который в свое время был первой ракеткой мира.

Знаменитый в прошлом испанский теннисист Мануэль Сантана скончался на 84-м году жизни.

Он четырежды завоевывал турниры серии "Большого шлема": Мануэль побеждал дважды на Ролан Гаррос (1961, 1964) и по одному разу на US Open (1965) и Уимблдоне (1966).

Испанец был олимпийским чемпионом в Мехико-1968. В 1984 году Сантану ввели в Международный зал теннисной славы.

Мануэль поспособствовал тому, чтобы Мадрид стал местом проведения престижного турнира в теннисном календаре - Madrid Open.

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Автор: Артем Будрин