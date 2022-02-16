В пробе украинской лыжницы обнаружили три запрещенных вещества.

Украинская лыжница Валентина Каминская попалась на допинге на зимней Олимпиаде-2022.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в пробе спортсменки обнаружили три запрещенных вещества.

Допинг-проба была взята во время Олимпиады в Пекине 10 февраля. Ее исследование показало наличие в крови спортсменки местеролона, метилгексанамина и гептаминола.

Каминской уже сообщили, что ее подозревают в нарушение антидопинговых правил, и на время разбирательств она отстранена от участия в соревнованиях. Она имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Спортсменка также имеет право запросить анализ пробы Б.

На Олимпиаде в Пекине женщинам осталось пробежать только марафон.

Напомним, ранее на Олимпиаде-2022 разразился допинговый скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Несмотря на положительный допинг-тест, ей разрешили продолжить выступления в Пекине.

Валентина Каминская: что о ней известно