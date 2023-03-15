Олег Верняев сможет принять участие в предстоящем чемпионате мира по гимнастике.

Украинский гимнаст и олимпийский чемпион Олег Верняев вновь может принимать участие во всех соревнованиях.

На своей странице в социальной сети Инстаграм 29-летний украинец объявил, что ему вдвое сократили срок дисквалификации.

"Я в строю. Это был длительный процесс, во время которого я доказал отсутствие намерений принимать допинг. Суд сократил санкцию вдвое. Это говорит о том, что суд согласился с моими доводами и подтвердил то, что мельдоний попал в организм не по моей вине или небрежности.

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Спасибо моим близким и друзьям за веру и поддержку на протяжении всего этого времени. И привет всем, кто так этого не хотел. До встречи) Быстрее. Выше. Сильнее", - написал Верняев.

Добавим, что значально дисквалификация Верняева должна была продолжаться до ноября 2024 года, и спортсмен не мог участвовать в следующих Играх.

В августе 2021 года гимнаст подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, который, в итоге, принял его доводы и сократил дисквалификацию. Теперь у Верняева появилась возможность готовиться в Олимпийским играм, которые в 2024 году будет принимать Париж.

Тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский уже сообщил, что Олег Верняев будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в октябре этого года.

"Верняев возобновит карьеру. После получения всех документов он будет готовиться к чемпионату мира. Олег уже тренируется дважды в день, входит в форму. Однако изменений в составе на чемпионат Европы не будет. Пока сложно сказать, когда будет первый старт для Верняева", - приводит слова Сартинского Суспильне спорт.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике состоится с 1 по 8 октября в бельгийском Антверпене.

Напомним, Олег Верняев был олимпийским чемпионом в Рио-2016 в спортивной гимнастике (упражнения на брусьях). Он 6 раз выиграл чемпионат Европы, а также один раз становился чемпионом мира в 2014 году.

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