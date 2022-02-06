Денису Бондарю очень не повезло.

Украинский боец легчайшего веса Денис Бондарь потерпел поражение в дебютном поединке на UFC Fight Night 200. Бой прошел в Неваде (США).

В первом раунде Денис поломал руку и победу присудили его сопернику из Канады - Малкольму Гордону.

Бондарь по прозвищу "Психо" имел 14 побед в MMA. Это поражение для него третье в карьере.

Отметим, что сначала Гордон и Бондарь должны были встретиться в октагоне 20 ноября 2021 года, но канадец снялся тогда с поединка. В целом дебют Бондаря в UFC откладывали трижды.

— UFC Arabia (@UFCarabia) February 5, 2022

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