28-летний Сергей Кулиш набрал 460 баллов и стал недосягаемым для конкурентов.

Сборная Украины завоевала золотую медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке.

Сергею Кулишу из Черкасс не было равных на этом турнире - он завоевал золотую медаль в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений.

С результатом в 460 баллов 28-летний украинец опередил россиянина Сергея Каменского (458,6) и словака Патрика Яне (447,6).

В дополнение, на соревнованиях в Хорватии украинская сборная завоевала еще две медали. В стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров "бронзу" выиграла Юлия Коростылева, а украинская пара Николай Мильчев и Ирина Маловичко завоевала "серебро" в миксе.

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Автор: Артем Будрин