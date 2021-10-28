Лучший клуб Украины потерпел четвертое поражение в турнире.

Запорожский "Мотор" провел матч 6-го тура гандбольной Лиги чемпионов. Украинский клуб в гостях играл против немецкого "Фленсбург-Хандевитта".

Матч завершился поражением "Мотора" со счетом 27:34.

"Фленсбург-Хандевитт" (Германия) - "Мотор" (Украина) - 34:27

"Мотор": Комок, Вьюнник, Кубатко, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Тильте, Молина Косано, Козакевич, Донцов, Себетич, Горига, Бурзак, Касай, Васильев, Бохан

После этого поражения "Мотор" опустился в зону вылета - на седьмое место в своей группе. У запорожцев лишь две победы в шести играх.

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"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в девятый раз в своей истории выступает в Лиге Чемпионов ЕГФ.

В группе B, кроме "Мотора", еще 7 клубов: португальский "Порту", венгерский "Веспрем", польский "Виве Кельце", французский ПСЖ, испанская "Барселона", румынское "Динамо" и немецкий "Фленсбург".

В плей-офф из группы выйдут шесть лучших команд.

Автор: Антон Дударь