Борислав Бизу / фото Facebook.com
Украинский каноист, мастер спорта международного класса, тренер по гребле Борислав Бизу скончался в возрасте 24 лет.
Об этом в Facebook сообщает Федерация каноэ Украины.
Врачи боролись за жизнь спортсмена последние две недели. 13 ноября у него диагностировали коронавирус, а уже в больнице - сепсис.
Состояние Бизу было стабильно тяжелым. Спасти его, к сожалению, не удалось.
Читайте такжеУмер легендарный украинский спортсмен
Прощание со спортсменом состоится 1 декабря в Южном.
Борислав Бизу: что о нем известно
- Бизу - уроженец Южного.
- На чемпионатах Европы и мира среди молодежи и юниоров Борислав завоевал 10 медалей (3 золотые, 1 серебряная и 6 бронзовых). По количеству медалей в этих возрастных категориях он обошел даже олимпийского чемпиона Юрия Чебана.
- В 2016 году у Бизу диагностировали системную красную волчанку. После этого он прекратил выступления на высоком международном уровне.
- Спортсмен периодически выступал на чемпионатах Украины, а также стал работать тренером.