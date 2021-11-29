Врачи боролись за жизнь Борислава Бизу на протяжении двух недель.

Украинский каноист, мастер спорта международного класса, тренер по гребле Борислав Бизу скончался в возрасте 24 лет.

Об этом в Facebook сообщает Федерация каноэ Украины.

Врачи боролись за жизнь спортсмена последние две недели. 13 ноября у него диагностировали коронавирус, а уже в больнице - сепсис.

Состояние Бизу было стабильно тяжелым. Спасти его, к сожалению, не удалось.

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Прощание со спортсменом состоится 1 декабря в Южном.

Борислав Бизу: что о нем известно

Бизу - уроженец Южного.

На чемпионатах Европы и мира среди молодежи и юниоров Борислав завоевал 10 медалей (3 золотые, 1 серебряная и 6 бронзовых). По количеству медалей в этих возрастных категориях он обошел даже олимпийского чемпиона Юрия Чебана.

В 2016 году у Бизу диагностировали системную красную волчанку. После этого он прекратил выступления на высоком международном уровне.

Спортсмен периодически выступал на чемпионатах Украины, а также стал работать тренером.

Автор: Антон Дударь