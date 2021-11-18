Денис Ковба не вышел из реанимации.

Бывший футболист "Звезды" и "Александрии" Денис Ковба ушел из жизни в возрасте 42 лет.

Об этом сообщает официальный сайт клуба РПЛ "Крылья Советов".

Бывший игрок сборной Беларуси находился в реанимации в сложном состоянии с коронавирусной инфекцией.

"Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами", - написано в заявлении команды, за которую Денис провел 12 сезонов.

Денис Ковба: карьера

Ковба выступал на позиции полузащитника.

Он играл за "Звезду" с 1998 по 2000 годы, а за "Александрию" - в 2012 году. Также он поиграл за витебский "Локомотив", российские "Крылья Советов" и "Химки" и чешскую "Спарту". Карьеру завершил в 2012 году, после чего с 2018 года работал тренером в "Витебске".

За сборную Беларуси он провел 35 матчей, забив 2 гола.

Автор: Артем Будрин