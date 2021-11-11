Денис Ковба провел 35 матчей за сборную Беларуси.

Экс-футболист украинских клубов "Александрия" и "Зирка" Денис Ковба попал в реанимацию после того, как заболел коронавирусом.

Супруга Ковбы Надежда сообщила об этом в Instagram. По ее словам, 42-летний экс-футболист находится в очень тяжелом состоянии.

"Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации с диагнозом ковид. Сейчас можно только молиться и ждать", - написала жена Ковбы.

Также она отметила, что экс-футболист находится в одной из московских клиник и получает все необходимое лечение.

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Денис Ковба: карьера

Ковба выступал на позиции полузащитника.

Он играл за "Зирку" с 1998 по 2000 годы, а за "Александрию" - в 2012 году. Также он поиграл за витебский "Локомотив", российские "Крылья Советов" и "Химки" и чешскую "Спарту". Карьеру завершил в 2012 году, после чего с 2018 года работал тренером в "Витебске".

За сборную Беларуси он провел 35 матчей, забив 2 гола.

Автор: Антон Дударь