23 июля в Токио стартуют Олимпийские игры, на которых сборную Украины представит 157 спортсменов.
Перед Олимпиадой украинское приложение Reface, которое позволяет вставить свое селфи в видео и фото со знаменитостями, создало серию видео со спортсменами сборной Украины, чтобы поддержать их. Также цель проекта - познакомить украинцев со всеми олимпийцами. Акция была организована при поддержке МИД, Минспорта, Украинского института и НОК Украины.
В роликах спортсмены превратились в супергероев из кино: Аквамена, Железного Человека, Рокки и других. Например, саблистка Ольга Харлан представлена в образе Рей из "Звездный войн", а каратист Станислав Горуна - в образе Нео из "Матрицы".
Ролик со всеми украинскими спортсменами
Видео с отдельными спортсменами
Элина Свитолина
Станислав Горуна
Александр Хижняк
Жан Беленюк
Богдан Никишин
Игорь Радивилов
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Украина на Олимпийских играх в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представят 157 спортсменов: состав команды был объявлен в июле. Они выступят в 29 видах.
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с олимпийцами перед их отправлением в Токио.
- Была представлена форма украинской сборной, но не все болельщики оценили ее.
- Олимпийский чемпион Олег Верняев не поедет на Олимпиаду из-за допинга. Также без своей звезды осталась сборная Украины по борьбе. А теннисистка Марта Костюк не сможет выступить на Олимпийских играх из-за травмы. Игры пропустит также чемпион Европы, тяжелоатлет Дмитрий Чумак.
- За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
- Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии открытия.
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