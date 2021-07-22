Спортсмены предстали в образах Аквамена, Железного человека, Рокки и других.

23 июля в Токио стартуют Олимпийские игры, на которых сборную Украины представит 157 спортсменов.

Перед Олимпиадой украинское приложение Reface, которое позволяет вставить свое селфи в видео и фото со знаменитостями, создало серию видео со спортсменами сборной Украины, чтобы поддержать их. Также цель проекта - познакомить украинцев со всеми олимпийцами. Акция была организована при поддержке МИД, Минспорта, Украинского института и НОК Украины.

В роликах спортсмены превратились в супергероев из кино: Аквамена, Железного Человека, Рокки и других. Например, саблистка Ольга Харлан представлена в образе Рей из "Звездный войн", а каратист Станислав Горуна - в образе Нео из "Матрицы".

Ролик со всеми украинскими спортсменами

Видео с отдельными спортсменами

Элина Свитолина

Станислав Горуна

Александр Хижняк

Жан Беленюк

Богдан Никишин

Игорь Радивилов

Украина на Олимпийских играх в Токио: главное

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Автор: Антон Дударь