Сестры Киченок выиграли свой первый общий титул с 2018 года.

Сестры Надежда и Людмила Киченок завоевали трофей в парном разряде на турнире серии WTA 250 в Таллинне.

В финальном матче, представительницы Украины в тяжелой борьбе сломили сопротивление дуэта Николь Мелихар (США) / Лаура Зигемунд (Германия).

WTA 250 Таллинн. Финал

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Николь Мелихар-Мартинес / Лаура Зигемунд – 7:5, 4:6, [10:7]

Матч продолжался час и 59 минут. Дуэты обменялись выигранными сетами и решали судьбу трофея на матчбрейке. Украинки смогли взять четыре подачи соперниц и с первой попытки реализовать матчбол.

Обзор матча:

Во время закрытия соревнований Людмила и Надежда поблагодарили местных теннисных болельщиков за поддержку, а организаторов турнира и весь город Таллинн – за теплый прием.

"Благодарю всех, кто остался на трибунах, чтобы поболеть за нас. Для нас было удовольствием находиться сегодня на этом корте. Спасибо моей сестре, мы давно не играли вместе, так что было весело (смеется), спасибо. Поздравляю девушек с прекрасной неделей, я надеюсь, что мы еще сыграем, что у вас еще будет шанс.

Спасибо городу Таллинну, директору турнира, мы получили большое удовольствие от выступления здесь. Это отличный турнир, мы надеемся, что и в следующем году здесь сыграем, потому что нам действительно понравились эти соревнования", - приводит слова Надежды Киченок btu.org.ua.

"Я присоединяюсь ко всему вышесказанному. Также хочу поблагодарить всех, кто работал над проведением этого турнира. Спасибо болбоям, судьям, директору соревнований, всему персоналу. Спасибо вам за теплый прием. Надеюсь, что мы приедем в следующем году", - сказала Людмила Киченок.

Отметим, что эта победа стала для Надежды и Людмилы Киченок первой общей победой в текущем сезоне в парном разряде. Ранее в 2022 году Людмила выиграла два парных титула (Бирмингем и Цинциннати) в дуэте с Еленой Остапенко.

Последний общий титул украинские теннисистки добыли в 2018 году на турнире в Китае. Всего для сестер-украинок этот трофей стал четвертым, который они завоевали вместе. Еще по четыре кубка они завоевали в парном разряде врозь.

Вас также могут заинтересовать новости: