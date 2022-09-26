Марта Костюк в трех сетах разобралась с Бернардой Перой из США.

Известная украинская теннисистка Марта Костюк удачно стартовала на престижном турнире в Эстонии.

В первом круге Костюк обыграла в трех сетах американку Бернарду Перу.

Таллинн. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Бернарда Пера (США) – 6:4, 4:6, 6:3

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Матч продлился 2 часа 25 минут. Марта выполнила 8 подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейкпойнтов. При этом во втором сете Костюк не смогла удержать преимущество, ведя 3:0.

Отметим, что это была четвертая встреча теннисисток, Костюк выиграла все матчи.

Во втором раунде украинская теннисистка встретится с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой (27) и австралийкой Айлой Томлянович (34).

Добавим, что в Таллинне Костюк также сыграет и в парном разряде. Украинка выступит в тандеме с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

Ранее УНИАН сообщал, что легендарный теннисист Роджер Федерер сыграл последний в карьере матч в паре с Рафаэлем Надалем на лондонской арене О2 в рамках международного турнира Laver Cup.

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