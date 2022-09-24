Своих болельщиков на лондонской арене О2 теннисист попросил сделать так, чтобы момент окончания его карьеры был похож на вечеринку, а не на похороны.

В пятницу швейцарский теннисист Роджер Федерер сыграл последний в карьере матч в паре с Рафаэлем Надалем на лондонской арене О2 в рамках международного турнира Laver Cup.

Федерер с Надалем проиграли Джеку Соку и Фрэнсису Тиафу 4:6, 7:6 (7:2), 11:9.

"Это был прекрасный день. Я испытываю счастье, а не грусть. Я рад быть здесь. Я счастлив, что пережил это", - сказал Федерер. Он плакал, обнимая Надаля и других игроков, а 17 500 болельщиков скандировали его имя. Надаль тоже не смог сдержать слез, сообщает Би-би-си.

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Напомним, 15 сентября 41-летний теннисист объявил об окончании карьеры, продолжавшейся 24 года.

"Это и горькое, и приятное решение, поскольку с одной стороны я буду скучать по турнирам, но в то же время мне есть чему радоваться, - заявил Федерер. - Я считаю себя одним из самых счастливых людей на земле, мне достался особый талант - играть в теннис, и я делал это на таком уровне, который и представить не мог, и так долго, что я вообще не думал, что такое возможно".

Как отмечает издание, сейчас, на фоне всего происходящего в мире, это событие кажется незначительным, но в мирное время оно непременно было бы на первых полосах мировых изданий. Роджер Федерер - история тенниса, джентльмен корта, спортсмен, сохранивший безупречную репутацию за всю свою долгую карьеру.

Карьера Роджера Федерера

Федерер уходит из спорта не самым титулованным, но на сегодняшний день величайшим.

По числу побед на турнирах Большого шлема его соперники по "большой тройке" Рафаэль Надаль и Новак Джокович уже его обошли, и их карьеры еще не окончены. Федерер выиграл 20 турниров и долгое время был недосягаемым, но сейчас у Надаля уже 22 победы, у Джоковича - 21.

При этом по общему числу титулов в одиночном разряде в серии "Мастерс" Роджер лидирует с большим отрывом - 103 титула против 92 у испанца и 88 у серба. (Больше в истории только у американца Джимми Коннорса - 109).

Пришедший в профессиональный спорт в 1998 году Роджер Федерер изменил игру: ее рисунок, темп, технику. Его передвижение по задней линии, удары по восходящему мячу и бэкхенд изучают во многих теннисных секциях.

Поведение Федерера на корте

Федерер терял контроль над собой дважды за 24 года карьеры и оба раза - в 2009 году на турнирах в США: одна разбитая ракетка и одна перепалка на повышенных тонах с судьей.

Тогда в первый и последний раз в жизни публика на корте освистала его.

Обычно у болельщиков в странах, где проходят турниры Большого шлема - Австралии, Франции, Британии и США - есть свои любимцы и антигерои, и это отношение не меняется годами.

Роджер Федерер - единственное исключение. Его принимали одинаково тепло везде, даже во Франции, где безоговорочным любимцем и королем "Ролан Гаррос" считается Рафаэль Надаль.

"Конечно, Роджер будет величайшим игроком всех времен. Он - икона. Он первая ассоциация, которая приходит на ум, когда люди думают о теннисе", - сказал президент Международной федерации тенниса Дэвид Хаггерти в интервью Sky News.

Лондон - символичное место для завершения карьеры Федерера.

Именно здесь он стал настоящей звездой тенниса, когда в 2001 году в четвертом круге Уимблдонского турнира в свои 19 лет он положил конец безраздельному царствованию Пита Сампраса в мире мужского тенниса.

Тот турнир Роджер не выиграл, но победа над Сампрасом стала для него определяющей.

"Этот матч придаст мне столько уверенности в себе, сколько я смогу унести. Это самая главная победа в моей жизни", - сказал тогда молодой Федерер.

Конечно, было бы логично сыграть в последний раз на Уимблдоне в будущем году - на его самом любимом турнире, но, как признается сам Роджер, в 41 год колени уже не тянут игру на траве.

В кулуарах предстоящего Laver Cup его спросили, что он считает самым главным в своей карьере.

"Ее продолжительность", - сказал Роджер.

"Это была привилегия. Я думаю, оглядываясь назад, что именно это имеет для меня особое значение. Я всегда смотрел на Михаэля Шумахера, Тайгера Вудса и других парней, которые так долго оставались на вершине, и не понимал, как они это делали. И вдруг я сам стал частью этой компании, и это прекрасное чувство", - продолжил он.

"Я не перестаю играть в теннис, я просто не буду больше играть на очки. Мое присутствие в мире тенниса продолжится в том или ином виде", - сказал Федерер.

А своих болельщиков на лондонской арене О2 он попросил сделать так, чтобы момент окончания его карьеры был похож на вечеринку, а не на похороны.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября американская теннисистка Серена Уильямс в третьем круге US Open проиграла австралийке Айле Томлянович в матче, который стал последним в ее карьере. 40-летняя Серена перед началом US Open объявила, что это будет ее последний турнир.

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