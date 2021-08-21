Украинцы обошли сразу пять сборных: три российские команды они обыграли, еще с двумя сборными сыграли вничью.

Мужская сборная Украины заняла первое место на командном чемпионате мира по шашкам-64 в формате быстрой игры.

За украинскую команду выступали Юрий Аникеев (Харьков), Феликс Шепель (Днепр) и Денис Шкатула (Винница).

Участие в соревновании принимали сразу 5 российских сборных, сформированных по принципу деления страны на федеральные округа: Россия имеет такое право как ведущая страна в этом виде спорта.

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Украинцы обошли сразу пять сборных: три российские команды они обыграли (5:1, 5:1, 4:2), еще с двумя сборными сыграли вничью (3:3, 3:3). Поэтому Украина получила первое место с 16 очками из 18.

Женская сборная Украины, за которую выступали Елена Короткая и Юлия Макаренкова, в этом же виде программы на ЧМ-2021 (быстрая игра) завоевала серебряные медали, получив 9 очков из 12 и уступив россиянам, передает Sport.ua

Соревнования проходили в турецком регионе Каппадокия. Сообщается, что здесь же сегодня у мужчин и женщин пройдет командный турнир ЧМ-2021.

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Автор: Ирина Погорелая