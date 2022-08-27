Проценко праздновал победу в секторе для прыжков в высоту с результатом 2.24 м.

Украинский легкоатлет Андрей Проценко выиграл "золото" в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

"Новоиспеченный бронзовый медалист чемпионатов мира и Европы Андрей Проценко праздновал победу в секторе для прыжков в высоту с результатом 2.24 м, опередив по количеству попыток еще трех спортсменов, которые также остановились на этой высоте. Среди них и олимпийский чемпион Токио Мутаз Эсса Баршим (Катар)", - говорится в сообщении.

Отметим, что это четвертая в карьере Проценко победа на этапах Бриллиантовой лиги.

Бронзой в тройном прыжке пополнила свою медальную коллекцию в Лозанне действующая чемпионка Европы в этой дисциплине Марина Бех-Романчук. Показав результат 14.31 м, украинка пропустила вперед лишь Юлимар Рохас из Венесуэлы (15.31) и двукратную вице-чемпионку мира Шанику Рикеттс из Ямайки (14.64).

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