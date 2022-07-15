Леся Цуренко покинула турнир WTA в Будапеште на стадии 1/4 финала.

Опытная украинская теннисистка Леся Цуренко досрочно завершила борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

Во втором сете поединка 1/4 финала против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой при счете 0:2 33-летняя украинка отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с локтем правой руки.

Будапешт. 1/4 финала

Леся Цуренко (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 0:6, 0:2 (отказ)

Таким образом, в полуфинал турнира пробилась Юлия Путинцева, которая в следующем раунде сыграет против победительницы матча между Ван Сиюй и Александрой Крунич.

Для Цуренко это был второй четвертьфинал в сезоне. В июне Леся дошла до этой стадии в Истборне и снялась перед матчем из-за проблем с локтем.

На следующей неделе Леся Цуренко заявлена на грунтовый турнир WTA 250 в Гамбурге.

Напомним, ранее первая ракетка Украины Ангелина Калинина также досрочно покинула турнир WTA в Будапеште, получив травму в поединке первого круга против чешской теннисистки Катерины Синяковой.

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