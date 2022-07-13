Ангелина Калинина в первом круге играла против Катерины Синяковой.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.

В поединке первого круга против чешской теннисистки Катерины Синяковой при счете 3:6 первая ракетка Украины отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с правым запястьем.

Будапешт. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 3:6 (отказ)

В следующем раунде Синякова сыграет против Элизабетты Коччаретто из Италии (№118 WTA).

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Калинина дошла в Будапеште до финала.

Напомним, ранее Ангелина Калинина завершила выступления в парном разряде Wimbledon-2022. В первом круге в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии украинка проиграла польско-новозеландскому тандему Алисия Росольска / Эрин Рутлифф (4:6, 4:6).

В одиночном разряде на Уимблдонском турнире Ангелина Калинина уступила другой представительнице Украины Лесе Цуренко в рамках второго круга.

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