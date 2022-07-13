Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Будапеште.
В поединке первого круга против чешской теннисистки Катерины Синяковой при счете 3:6 первая ракетка Украины отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с правым запястьем.
Будапешт. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 3:6 (отказ)
В следующем раунде Синякова сыграет против Элизабетты Коччаретто из Италии (№118 WTA).
Стоит отметить, что в прошлом сезоне Калинина дошла в Будапеште до финала.
Напомним, ранее Ангелина Калинина завершила выступления в парном разряде Wimbledon-2022. В первом круге в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии украинка проиграла польско-новозеландскому тандему Алисия Росольска / Эрин Рутлифф (4:6, 4:6).
В одиночном разряде на Уимблдонском турнире Ангелина Калинина уступила другой представительнице Украины Лесе Цуренко в рамках второго круга.