Украинке хватило 54 минуты, чтобы обеспечить себе место в финале отбора.

Украинская теннисистка Леся Цуренко стартовала в квалификации турнира WTA250 Melbourne Summer Set.

В первом матче Цуренко уверенно разобралась с австралийкой Тиной Надин Смит - 6:0, 6:0.

Квалификация. Первый круг

Леся Цуренко (Украина, 10) - Тина Надин Смит (Австралия, WC) 6:0, 6:0

32-летней украинке хватило 54 минуты, чтобы обеспечить себе место в финале отбора. Цуренко выполнила по 3 брейка в каждом сете, а Смит, которая в рейтинге WTA находится в седьмой сотне, не удалось заработать ни одного брейкпоинта.

Читайте также"Богиня": известная украинская теннисистка восхитила фанатов снимком в бикини с пляжа в ДубаеДобавим, что еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко принимала участиве в другом теннисном турнире в Австралии. Украинка была близка к выходу в основную сетку турнира WTA500 в Аделаиде.

Катерина по ходу встречи лидировала 6:1 и 4:3, находясь в двух геймах от победы, но уступила Лучии Брондзетти - 6:1, 6:7, 4:6.

Бондаренко в последний раз играла в основе турнира WTA в одиночном разряде еще в июле прошлого года.

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