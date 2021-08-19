Даяна Ястремская / фото REUTERS
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла продолжить борьбу на теннисном турнире в Цинциннати с призовым фондом 1,835,490 долларов.
В матче второго круга Ястремская проиграла десятой ракетке мира Барборе Крейчиковой из Чехии.
Соперницы провели на корте 1 час 43 минуты. Матч завершился со счетом 1:6, 6:7.
Ястремская впервые в карьере встречалась с Крейчиковой.
Матч Ястремской в первом круге турнира завершился со скандалом - украинка спровоцировала болельщиков и поссорилась с соперницей.
Напомним, ранее турнир в США также покинула первая ракетка Украины Элина Свитолина.