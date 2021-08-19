Украинская теннисистка проиграла в матче второго круга.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла продолжить борьбу на теннисном турнире в Цинциннати с призовым фондом 1,835,490 долларов.

В матче второго круга Ястремская проиграла десятой ракетке мира Барборе Крейчиковой из Чехии.

Соперницы провели на корте 1 час 43 минуты. Матч завершился со счетом 1:6, 6:7.

Ястремская впервые в карьере встречалась с Крейчиковой.

Матч Ястремской в первом круге турнира завершился со скандалом - украинка спровоцировала болельщиков и поссорилась с соперницей.

Напомним, ранее турнир в США также покинула первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Автор: Антон Дударь