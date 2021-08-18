Даяна Ястремская обыграла американку и спровоцировала болельщиков.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская со скандалом стартовала на турнире WTA в Цинциннати.

В матче первого круга украинка обыграла американку Кэтрин Макнелли (№136 WTA). Ястремская одержала непростую победу в двух сетах - 7:6, 7:6. Матч продлился 2 часа 3 минуты.

Скандал разгорелся после окончания матча.

По ходу игры трибуны болели за Макнелли, которая родилась в Цинциннати. После своей победы Ястремская с недовольным видом провокационно жестами попросила фанатов, чтобы они пошумели еще больше.

Затем Ястремская и Макнелли не пожали друг другу руки. Украинка прошла мимо сетки, не посмотрев на соперницу. Но после она все же вернулась, и рукопожатие состоялось.

После этого Макнелли повернулась к украинке спиной и сказала: "F*cking bitch" ("Е*аная с*ка").

Напомним, что летом Ястремская вернулась на корт после того, как с нее сняли обвинения в употреблении допинга.

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Автор: Антон Дударь