Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла преодолеть второй круг на престижном турнире в Индиан-Уэллсе.
Во втором круге Костюк, которая является 58-й ракеткой мира, уступила бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп, которая сейчас занимает 17-е место в мировом рейтинге.
Соперницы провели на корте 1 час 34 минуты. Костюк проиграла румынке в двух сетах - 6:7, 1:6.
Украинка потерпела поражение в своем седьмом матче из восьми против соперниц из топ-20 рейтинга WTA.
Ранее Марта Костюк смогла пройти во второй этап, обыграв Чжан Шуай из Китая - 6:3, 1:6, 6:2.
YouTube-канал WTA опубликовал обзор матча.
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Индиан-Уэллс: результаты украинок
- В одиночной сетке на турнире от Украины стартовали пять теннисисток.
- Костюк выбыла во втором круге. В то же время Екатерина Козлова в первом раунде проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (4:6, 6:7), а Ангелина Калинина на старте уступила американке Шелби Роджерс (6:7, 2:6).
- Даяна Ястремская обыграла француженку Эльзу Жакмо и пробилась в 1/32 финала.
- Элина Свитолина стартовала со второго круга и прошла дальше.