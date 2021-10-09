Марта Костюк не смогла пробиться в третий круг.

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла преодолеть второй круг на престижном турнире в Индиан-Уэллсе.

Во втором круге Костюк, которая является 58-й ракеткой мира, уступила бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп, которая сейчас занимает 17-е место в мировом рейтинге.

Соперницы провели на корте 1 час 34 минуты. Костюк проиграла румынке в двух сетах - 6:7, 1:6.

Украинка потерпела поражение в своем седьмом матче из восьми против соперниц из топ-20 рейтинга WTA.

Ранее Марта Костюк смогла пройти во второй этап, обыграв Чжан Шуай из Китая - 6:3, 1:6, 6:2.

YouTube-канал WTA опубликовал обзор матча.

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Индиан-Уэллс: результаты украинок

В одиночной сетке на турнире от Украины стартовали пять теннисисток.

Костюк выбыла во втором круге. В то же время Екатерина Козлова в первом раунде проиграла россиянке Людмиле Самсоновой (4:6, 6:7), а Ангелина Калинина на старте уступила американке Шелби Роджерс (6:7, 2:6).

Даяна Ястремская обыграла француженку Эльзу Жакмо и пробилась в 1/32 финала.

Элина Свитолина стартовала со второго круга и прошла дальше.

Автор: Антон Дударь