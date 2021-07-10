Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая была оправдана по делу о допинге, не смогла выйти в финал на турнире в Гамбурге.
В полуфинальном матче Ястремская уступила представительнице Румынии Елене Рузе, которая занимает 198-е место в мировом рейтинге.
Ястремская выиграла первую партию, но не смогла удержать свое преимущество. Она крупно проиграла во втором сете, а затем в более упорной борьбе отдала третий.
Матч продлился почти два часа. Итоговый счет - 6:2, 1:6, 4:6.
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Отметим, что для Ястремской турнир в Гамбурге был первым после возвращения на корт.
Даяна Ястремская: положительная допинг-проба
- О положительной допинг-пробе Ястремской стало известно 7 января. В пробе украинки от 24 ноября 2020 года было обнаружено запрещенное вещество - метаболиты местеролона.
- С 7 января она временно была отстранена от участия в соревнованиях.
- Ястремская сразу заявила, что не принимала запрещенные вещества. По ее словам, вещество могло попасть в организм случайно.
- Даяна подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но получила отказ.
- После этого уже ITF не удовлетворил ходатайство Ястремской с просьбой отменить ее временную дисквалификацию.
- Теннисистка опровергла фейковую новость о попадании допинга в ее организм путем секса.
- 22 июля Международный независимый трибунал снял с Ястремской обвинения в умышленном употреблении допинга.
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