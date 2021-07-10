Даяна Ястремская покинула турнир в Гамбурге.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая была оправдана по делу о допинге, не смогла выйти в финал на турнире в Гамбурге.

В полуфинальном матче Ястремская уступила представительнице Румынии Елене Рузе, которая занимает 198-е место в мировом рейтинге.

Ястремская выиграла первую партию, но не смогла удержать свое преимущество. Она крупно проиграла во втором сете, а затем в более упорной борьбе отдала третий.

Матч продлился почти два часа. Итоговый счет - 6:2, 1:6, 4:6.

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Отметим, что для Ястремской турнир в Гамбурге был первым после возвращения на корт.

Даяна Ястремская: положительная допинг-проба

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Автор: Антон Дударь