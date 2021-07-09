Даяна Ястремская сыграла первый матч с ноября 2020 года.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 в рейтинге WTA) триумфально стартовала на турнире WTA-250 в Гамбурге (Германия). Для 21-летней Даяны это была первая игра после того, как она доказала свою честность в допинговом деле.

Соперницей украинки в 1/8 финала была представительница Польши Магдалена Френх (№145 в рейтинге WTA). Первый сет оказался напряженным, ведь каждая из девушек играла на максимуме. Даяна смогла выиграть партию лишь на тай-брейке - 7:6 (7:5).

Во втором сете Ястремская разбила вдребезги оппонентку - 6:1. Девушки провели на корте 1 час 47 минут.

В четвертьфинале турнира украинка попытается обыграть итальянку Сару Эррани (№105 в рейтинге WTA).

"Такое ощущение, будто я выиграла свой первый турнир. Я не играла с прошлого ноября, мой теннис сегодня был нестабильным. Но я так счастлива вернуться. Если честно, я не знала, что буду первой сеяной. Я впервые играю в Гамбурге, мне все нравится. Никаких целей не ставлю, я просто хотела вернуться и показать все, над чем я работала", - поделилась эмоциями после поединка Ястремская.

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Автор: Артем Будрин