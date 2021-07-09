Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 в рейтинге WTA) триумфально стартовала на турнире WTA-250 в Гамбурге (Германия). Для 21-летней Даяны это была первая игра после того, как она доказала свою честность в допинговом деле.
Соперницей украинки в 1/8 финала была представительница Польши Магдалена Френх (№145 в рейтинге WTA). Первый сет оказался напряженным, ведь каждая из девушек играла на максимуме. Даяна смогла выиграть партию лишь на тай-брейке - 7:6 (7:5).
Во втором сете Ястремская разбила вдребезги оппонентку - 6:1. Девушки провели на корте 1 час 47 минут.
В четвертьфинале турнира украинка попытается обыграть итальянку Сару Эррани (№105 в рейтинге WTA).
🇺🇦 Top seed @D_Yastremska is through with a straight sets win over Frech in Hamburg!#HamburgOpen | @hamburgopenpic.twitter.com/ag8qnw6w0e— wta (@WTA) July 8, 2021
"Такое ощущение, будто я выиграла свой первый турнир. Я не играла с прошлого ноября, мой теннис сегодня был нестабильным. Но я так счастлива вернуться. Если честно, я не знала, что буду первой сеяной. Я впервые играю в Гамбурге, мне все нравится. Никаких целей не ставлю, я просто хотела вернуться и показать все, над чем я работала", - поделилась эмоциями после поединка Ястремская.
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Даяна Ястремская: положительная допинг-проба
- О положительной допинг-пробе Ястремской стало известно 7 января. В пробе украинки от 24 ноября 2020 года было обнаружено запрещенное вещество - метаболиты местеролона.
- С 7 января она временно была отстранена от участия в соревнованиях.
- Ястремская сразу возразила, что принимала запрещенные вещества. По ее словам, вещество могло попасть в организм случайно.
- Даяна подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но получила отказ.
- После этого уже ITF не удовлетворил ходатайство Ястремской с просьбой отменить ее временную дисквалификацию.
- Даяна опровергла фейковую новость о попадании допинга в ее организм путем секса.
- 22 июля Международный независимый трибунал снял с Ястремской обвинения в умышленном употреблении допинга.
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