19-летняя Марта Костюк порадовала болельщиков новой фотографией.

Звезда отечественного спорта Марта Костюк показала своим подписчикам откровенный снимок.

На своей странице в Instagram Костюк продемонстрировала кадр со своего отдыха из Греции. Теннисистка позировала без верхней части купальника, загорая топлес. Ее ягодицы вызвали восторг у фолловеров.

"Спасибо за ревность", - оставила подпись возле фото Костюк.

"Королева корта", "Жарко", "Я упал в обморок от красоты", "Горячая Марта", - комментируют подписчики.

Отметим, что в свежем рейтинге WTA Костюк занимает 70-е место.

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Автор: Артем Будрин