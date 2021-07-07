Звезда отечественного спорта Марта Костюк показала своим подписчикам откровенный снимок.
На своей странице в Instagram Костюк продемонстрировала кадр со своего отдыха из Греции. Теннисистка позировала без верхней части купальника, загорая топлес. Ее ягодицы вызвали восторг у фолловеров.
"Спасибо за ревность", - оставила подпись возле фото Костюк.
"Королева корта", "Жарко", "Я упал в обморок от красоты", "Горячая Марта", - комментируют подписчики.
Отметим, что в свежем рейтинге WTA Костюк занимает 70-е место.
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