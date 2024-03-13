Украинские спортсмены завоевали 19 медалей и впервые в истории возглавили командный зачет.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует высокие достижения украинских спортсменов на ХХ зимних Дефлимпийских играх, которые проходят в Турции.

"Гордимся Национальной дефлимпийской сборной Украины! На ХХ зимних Дефлимпийских играх в Турции наши спортсмены завоевали 19 медалей и впервые в истории возглавили командный зачет", - отметил глава государства в сети X.

В частности, украинские лыжники заняли первое место, получив семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Видео дня

"Они дважды заняли весь пьедестал Дефлимпийских игр. Фантастическое достижение!" - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, свои первые медали украинская команда получила также в керлинге.

"Золото в командном зачете среди женщин, бронза в командном зачете среди мужчин и золото в смешанном разряде - мощные результаты", - подчеркнул президент Украины.

Также он добавил, что гордится также украинскими шахматистами, которые завоевали серебро и бронзу.

"Аплодирую нашей сборной и каждому нашему дефлимпийцу за то, что они одержали такую важную победу для нашей страны и продемонстрировали всему миру, что такое настоящая украинская воля к победе", - сообщил глава государства.

Олимпийские игры во Франции - заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что российские спортсмены не должны быть представлены на летних Олимпийских играх во Франции - даже если им позволят выступать только под нейтральным белым флагом.

Как отметил президент, Украина надеется, что Франция в этом вопросе станет на сторону справедливости.

Вас также могут заинтересовать новости: