Женская и мужская сборные Украины отобрались на летние Дефлимпийские игры.

Дефлимпийская мужская сборная Украины одержала победу на чемпионате Европы по баскетболу, который прошел в Пескаре, Италия.

Украинцы в финальном поединке турнира победили сборную России со счетом 60:44. Всего участие в турнире принимали 10 команд, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

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Состав сборной Украины: Павел Бондаренко (Днепропетровская обл), Сергей Букин (Днепропетровская обл), Дмитрий Василенко (Днепропетровская обл), Александр Диденко (Днепропетровская обл), Иван Дударь (Днепропетровская обл), Александр Кузнецов (Донецкая обл), Александр Леванович (Днепропетровская обл), Андрей Раус (Днепропетровская обл), Павел Рязанцев (Днепропетровская обл), Юрий Стрижевський (Днепропетровская обл), Александр Фоменко (Днепропетровская обл), Кирилл Яковлев - (Днепропетровская обл).

В аналогичном женском соревновании сборная Украины заняла пятое место среди семи команд-участниц.

Обе наши команды отобрались на летние Дефлимпийские игры, которые с 1 по 15 мая 2022 будут проходить в Бразилии.

Стоит отметить, что мужская команда слабослышащих "Инваспорт" из Днепра принимает участие в чемпионате Украины среди коллективов Первой лиги – третьего по рангу дивизиона. До недавних пор она выступала в Высшей лиге – второй по силе. Также дефлимпийцы играют в аматорских соревнованиях.

Автор: Владимир Медяник