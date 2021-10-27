Сразу две украинки сыграют в четвертьфинале престижного теннисного турнира.

В среду, 27 октября, в рамках 1/8 финала теннисного турнира WTA 250 в Клуж-Напоке украинка Леся Цуренко играла против Анастасии Гасановой.

Победу в поединке праздновала представительница Украины. Таким образом, Цуренко выходит в 1/4 финала турнира в Румынии.

Отметим, что на этом турнире выступает еще одна украинская теннисистка - Ангелина Калинина.

В матче второго круга она одолела Анну-Лену Фридзам из Германии и также сыграет в четвертьфинале.

Клуж-Напока. Второй круг

Леся Цуренко (Украина) - Анастасия Гасанова (Россия) - 6:2, 7:5

Ангелина Калинина (Украина) - Анна-Лена Фридзам (Германия) - 6:2, 6:2

Читайте такжеПроиграла в двухдневном матче: Свитолина сенсационно покинула турнир в ТенерифеВ следующем раунде Калинина сразится против Алисон ван Эйтванк или Анетт Контавейт. Лесе Цуренко предстоит сыграть против Ирины-Марии Бары из Румынии или Ребекки Петерсон из Швеции.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA в итальянском Курмайере. В матче 1/8 финала Ястремская обыграла другую украинку - Катерину Козлову.

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Автор: Владимир Медяник