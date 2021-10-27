Даяна Ястремская идет к своему первому титулу на турнирах WTA в сезоне.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира WTA в итальянском Курмайере.

В матче 1/8 финала Ястремская, которая занимает 79-е место в рейтинге WTA, обыграла другую украинку - Катерину Козлову (№132 в мировом рейтинге).

Матч длился 1 час 50 минут и завершился победой Ястремской со счетом 6:1, 3:6, 7:5.

Отметим, что Ястремская и Козлова впервые сыграли друг против друга.

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За выход в полуфинал украинская теннисистка поспорит с победительницей противостояния двух итальянок: Лукреции Стефанини и Жасмин Паолини.

В этом году Ястремская, которая пропустила часть сезона из-за дела о допинге, еще не побеждала на турнирах WTA.

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Автор: Антон Дударь