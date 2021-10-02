Людмила Бабак победила на короткой (3,4 км) и на длинной (15,4 км) дистанциях чемпионата мира по марафону.

Украинская каноистка Людмила Бабак завоевала две золотые медали чемпионата мира по марафону, который проходит в Румынии.

Бабак победила на короткой (3,4 км) и на длинной (15,4 км) дистанциях, передает Tribuna.

На дистанции в 3,4 км Бабак финишировала с результатом 18.32,93. На втором месте спортсменка Софья Кисбан из Венгрии (18.46,71), а бронзу получила Ольга Климова из Беларуси (19.11,79).

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Золото на дистанции 15,4 км Людмила Бабак завоевала с результатом 1:21.01,53. Серебро досталось Ольге Климовой (1:22.40,47), а третьей пришла Софья Кисбан (1:22.56,90)

Отмечается, что благодаря этим двум победам Бабак стала шестикратной чемпионкой мира. На чемпионатах мира в 2019 и 2021 годах наша спортсменка также завоевала по две золотые медали.

Как сообщили в Федерации каноэ Украины, ранее, 30 сентября, на чемпионате в Румынии бронзовой призеркой в соревнованиях юниоров на дистанции 11,8 км (с 2-мя перебежками) стала украинка Екатерина Безнюк, показавшая время 1:07.11,87.

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Автор: Александр Топчий