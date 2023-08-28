Ярослава Магучих - первая представитель Украины во всех легкоатлетических дисциплинах за последние 10 лет, одержавшая победу на чемпионате мира.

Украинка Ярослава Магучих впервые в карьере стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В Будапеште она завоевала "золото", покорив высоту в 2,01 метра.

Как сообщает Суспильне.Спорт, ранее Магучих дважды останавливалась в шаге от "золота": в 2019-м и 2022-м годах она завоевывала серебряные медали, уступив россиянке Марии Ласицкене и австралийке Элеанор Паттерсон соответственно.

Серебряная и бронзовая в этом году награды достались австралийским спортсменкам Элинор Паттерсон и Николе Олислагерс. Обе прыгнули на высоту 1,99 м.

Отмечается, что высоту в 1,99 метра Магучих перепрыгнула с первой же попытки, как и Паттерсон. Со второй попытки высота подчинилась Олислагерс.

Высоту в 2,01 метра с первой попытки не перепрыгнула ни одна из будущих медалисток. Магучих удачно прыгнула со второй попытки, повторив свой лучший результат сезона и выйдя на первое место. Австралийки так и не смогли покорить эту высоту.

При этом, это наименьший результат, который показала Магучих в финалах чемпионатов мира. В 2019-м она прыгнула на 2,04 метра, а в 2022-м - на 2,02 метра, однако осталась в обоих случаях на втором месте.

Еще одна украинка, пробившаяся в число 15 претенденток на медали, Ирина Геращенко, завоевала пятое место с результатом 1,95 м.

Две украинские легкоатлетки Юлия Левченко и Юлия Чумаченко не смогли пройти в финал и остановились в квалификации на отметках в 1,89 и 1,85 метра соответственно.

Отмечается, что Магучих - вторая чемпионка мира по прыжкам в высоту в истории Украины: ранее в далеком 1999 году в Севилье "золото" завоевала Инга Бабакова. Более того, Ярослава - первая представительница Украины во всех легкоатлетических дисциплинах за последние 10 лет, одержавшая победу на чемпионате мира. Ранее "золото" на чемпионате мира по легкой атлетике получали аж в 2013 году Богдан Бондаренко (прыжки в высоту) и Анна Мельниченко (семиборье).

Другие победы Магучих

Как сообщал УНИАН, в июне этого года украинская спортсменка Ярослава Магучих одержала победу в прыжках в высоту на турнире Continental Gold Tour (FBK Games), который проходил в Нидерландах. Украинка показала результат 2,00 метра. Также Ярослава попыталась установить рекорд турнира (2,05 м), но эта планка, к сожалению, ей не подчинилась.

Перед тем, в январе, Ярослава Магучих одержала победу на Мемориале Алексея Демьянюка во Львове. Спортсменка покорила планку на высоте 2 метра, что стало лучшим результатом сезона в мире.

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