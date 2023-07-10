Марта Костюк в паре Еленой-Габриэлой Русе проиграла дуэту Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова.

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила свои выступления в парном разряде Wimbledon-2023.

В поединке второго раунда украинка в дуэте с румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе проиграла тандему Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова.

Wimbledon-2023. Второй раунд парного разряда

Костюк (Украина) / Русе (Румыния) - Колодзеева (Чехия) / Вондроушова (Чехия) - 6:1, 1:6, 4:6

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Матч продолжался один час и 33 минуты. Костюк и Русе 1 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 3/6 брейк-поинтов.

В следующем раунде Уимблдонского турнира чешский тандем Колодзеева / Вондроушова сыграет против пары Сторм Хантер (Австралия) и Элизе Мертенс (Бельгия).

Напомним, ранее Марта Костюк в 1/16 финала одиночного разряда Wimbledon-2023 проиграла представительнице США Мэдисон Киз.

Однако 21-летняя украинка все еще продолжает борьбу в миксте на Уимблдонском турнире. Марта в паре с сальвадорцем Марсело Аревало в поединке первого раунда победили Эрин Раутлифф из Новой Зеландии и Джейсона Кублера из Австралии.

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