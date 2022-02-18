Юлия Джима допустила наименьшее количество промахов среди всех биатлонисток.

На Олимпиаде-2022 в Пекине состоялся женский масс-старт в рамках заключительного соревновательного дня биатлонной программы.

От Украины была лишь одна представительница - Юлия Джима, которая стартовала под 19-м номером.

На старте гонки 31-летняя украинка упала и прибежала на стрельбу последней. Но в итоге она допустила наименьшее количество промахов среди всех биатлонисток - всего три. Финишировала Юлия на 7-й позиции.

Победу одержала Жюстин Брезаз-Буше из Франции.

Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Масс-старт. Женщины

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 40.18,0 (2-1-0-1)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) – 15,3 (0-0-2-2)

3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 34,9 (0-0-2-2)

4. Маркета Давидова (Чехия) – 53,4 (1-0-1-2)

5. Кристина Резцова (ОКР) – 1.11,0 (2-1-1-2)

6. Жюлия Симон (Франция) – 1.22,6 (0-1-3-2)

7. Юлия Джима (Украина) – 1.25,7 (1-0-2-0)

Биатлон на Олимпиаде-2022: главное