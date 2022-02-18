На Олимпиаде-2022 в Пекине состоялся женский масс-старт в рамках заключительного соревновательного дня биатлонной программы.
От Украины была лишь одна представительница - Юлия Джима, которая стартовала под 19-м номером.
На старте гонки 31-летняя украинка упала и прибежала на стрельбу последней. Но в итоге она допустила наименьшее количество промахов среди всех биатлонисток - всего три. Финишировала Юлия на 7-й позиции.
Победу одержала Жюстин Брезаз-Буше из Франции.
Олимпиада-2022. Пекин, Китай. Масс-старт. Женщины
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 40.18,0 (2-1-0-1)
2. Тирил Экхофф (Норвегия) – 15,3 (0-0-2-2)
3. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 34,9 (0-0-2-2)
4. Маркета Давидова (Чехия) – 53,4 (1-0-1-2)
5. Кристина Резцова (ОКР) – 1.11,0 (2-1-1-2)
6. Жюлия Симон (Франция) – 1.22,6 (0-1-3-2)
7. Юлия Джима (Украина) – 1.25,7 (1-0-2-0)
Биатлон на Олимпиаде-2022: главное
- Украинские биатлонистки неплохо выступили в индивидуальной гонке. А вот биатлонисты не смогли порадовать.
- В смешанной эстафете Украина заняла 13-ю позицию.
- Также наши биатлонистки участвовали в гонке преследования. Юлия Джима заняла 13-е место, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко финишировали соответственно на 25-й и 55-й позициях.
- Наши мужчины в гонке преследования выступили лучше: сразу трое попали в топ-25.
В женской эстафете сборная Украины финишировала седьмой, а в мужской - девятой.