Во втором раунде Открытого чемпионата США Леся Цуренко встретится с Екатериной Александровой.

Опытная украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на Открытом чемпионате США по теннису.

В рамках первого раунда 34-летняя украинка в непростом поединке в трех сетах сумела обыграть представительницу Франции Эльзу Жакемо.

US Open-2023. WTA. Первый круг

Эльза Жакемо (Франция) - Леся Цуренко (Украина) - 5:7, 6:3, 1:6

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Поединок продлился 2 часа и 7 минут. Цуренко ни разу не подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов.

Это была первая встреча между теннисистками. Цуренко в девятый раз сыграла в основной сетке US Open и только в четвертый смогла преодолеть первый круг.

Лучший результат Леси на Открытом чемпионате США по теннису - 1/4 финала в 2018 году.

Во втором раунде US Open-2023 Леся Цуренко встретится с Екатериной Александровой.

Напомним, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США, разгромив Анну-Лену Фридзам из Германии.

Еще три украинские теннисистки не смогли преодолеть первый раунд американского мейджора: Катерина Байндль уступила Анне Каролине Шмидловой, Ангелина Калинина проиграла Саре Соррибес-Тормо, а Марта Костюк потерпела поражение от Елены Рыбакиной.

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