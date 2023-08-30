Опытная украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на Открытом чемпионате США по теннису.
В рамках первого раунда 34-летняя украинка в непростом поединке в трех сетах сумела обыграть представительницу Франции Эльзу Жакемо.
US Open-2023. WTA. Первый круг
Эльза Жакемо (Франция) - Леся Цуренко (Украина) - 5:7, 6:3, 1:6
Поединок продлился 2 часа и 7 минут. Цуренко ни разу не подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов.
Это была первая встреча между теннисистками. Цуренко в девятый раз сыграла в основной сетке US Open и только в четвертый смогла преодолеть первый круг.
Лучший результат Леси на Открытом чемпионате США по теннису - 1/4 финала в 2018 году.
Во втором раунде US Open-2023 Леся Цуренко встретится с Екатериной Александровой.
Напомним, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США, разгромив Анну-Лену Фридзам из Германии.
Еще три украинские теннисистки не смогли преодолеть первый раунд американского мейджора: Катерина Байндль уступила Анне Каролине Шмидловой, Ангелина Калинина проиграла Саре Соррибес-Тормо, а Марта Костюк потерпела поражение от Елены Рыбакиной.